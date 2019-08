आनंद महिंद्रा ने धारा 370 खत्म होने के बाद लिखी ऐसी बात, बोले- 'यह तो पहले...'

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म हो चुकी है. राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच खत्म करने की घोषणा की. धारा 370 के कई खंड लागू नहीं होंगे. सिर्फ खंड एक बचा रहेगा. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया है. वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा. सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाले आनंद महिंद्रा ने धारा 370 खत्म होने पर अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया और कश्मीरियों को साथ में लेकर चलने की बात कही है.

जम्मू-कश्मीर पर आनंद महिंद्रा ने किया Tweet, लिखा- 'कश्मीरियों की सुरक्षा की प्रार्थना कर सकते हैं...'

There are some decisions, which when taken, evoke the reaction “Why couldn't this have happened earlier?” Today's decision falls in that category. It's time for us all to embrace Kashmiris as an indistinguishable & inseparable part of our national community.

आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा- 'कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो लिए जाने के बाद कहा जाता है- 'यह पहले क्यों नहीं हुआ?' इस तरह का फैसला भी आज हुआ. हम सभी के लिए अभिन्न और अखंड कश्मीरियों को गले लगाने का समय है.'

Cannot pretend this is just another Monday morning. The entire country is waiting to exhale over Kashmir. Can only pray for the safety of everyone there & for an outcome that makes the nation stronger & the future more positive.