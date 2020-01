BBL में इस कैच को लेकर मचा बवाल, हवा में उछलकर छक्के को यूं बदला आउट में... देखें Video

बिग बैश लीग (Big Bash League-BBL) में हॉबर्ट हुर्रिकेंस और ब्रिसबेन हीट (Hobart Hurricanes Vs Brisbane Heat) के बीच मुकाबला खेला गया. जिसमें ब्रिसने ने 5 विकेट से मैच जीत लिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए हॉबर्ट ने 126 रन बनाए, जिसको ब्रिसबेन ने आसानी से बना लिया. ऑलराउंड परफॉर्म करने वाले बेन कटिंग को मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड दिया गया. लेकिन इस मैच में मैट रेनशॉ (Matt Renshaw) की खूब तारीफ हो रही है. उन्होंने हवा में उछलकर जबरदस्त कैच पकड़ा. हॉबर्ट के कप्तान मैथ्यू वेड (Matthew Wade) ने बेन कटिंग (Ben Cutting) की गेंद पर हवा में शानदार शॉट खेला. सभी को लग रहा था कि ये जरूर छक्का जाएगा. लेकिन मैट रेनशॉ (Matt Renshaw) ने हवा में उछलकर शानदार कैच पकड़ लिया.

इस कैच को लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है. मैट रेनशॉ हवा (Matt Renshaw) में उड़े और छक्के की तरफ जा रही गेंद को पकड़कर हवा में उछालकर दिया. बाउंड्री के बाहर जाने के बाद वो फिर उछलकर एक बार फिर हवा में बॉल उछाल दी और जिसको टॉम बेनटन (Tom Banton) ने पकड़ लिया.

अंपायर ने नॉट आउट करार दिया, थर्ड अंपायर ने टीवी री-प्ले में देखा और आउट करार दिया. मैथ्यू वेड उस वक्त शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे. उनके आउट होने के बाद टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और 126 रन ही बना सकी. मैथ्यू वेड ने 46 गेंद पर 61 रन बनाए.

देखें Video:

Matthew Wade has to go after this spectacular effort from Matt Renshaw that will lead to plenty of debate about the Laws of Cricket! #BBL09pic.twitter.com/wGEN8BtF5u