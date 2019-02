टी20 के इतिहास का सबसे खराब ओवर, इस गेंदबाज ने एक गेंद पर दे डाले 17 रन, देखें VIDEO

आईपीएल (IPL) के बाद टी20 लीग में दूसरा सबसे पसंदीदा लीग ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (Big Bash League) मानी जाती है. 2011 में शुरू हुई ये लीग नए इतिहास रचती नजर आ रही है. माना जाता है कि यहां परफॉर्मेंस के बाद ही आईपीएल में एंट्री होती है. मेलबर्न रेनेगेड्स (Melbourne Renegades) और होबार्ट हुर्रिकेन्स (Hobart Hurricanes) के बीच मुकाबला हुआ जिसमें कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया. होबार्ट हुर्रिकेन्स (Hobart Hurricanes) के लिए एक गेंद सबसे खतरनाक साबित हुई. ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज रिले मेरेडिथ ने एक गेंद पर 17 रन दिए. जिसको देखकर सभी हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

Big Bash League: 'सुपरमैन' ड्वेन ब्रावो ने लपका कमाल का कैच, हर कोई कर उठा वाह-वाह, VIDEO

होबार्ट हुर्रिकेन्स (Hobart Hurricanes) जल्दी विकेट लेने की फिराक में था. होबार्ट हुर्रिकेन्स (Hobart Hurricanes) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रन बनाए. ऐसे में मेलबर्न रेनेगेड्स (Melbourne Renegades) को 183 रन से पहले रोकना था. वैसे तो होबार्ट हुर्रिकेन्स (Hobart Hurricanes) रोकने में कामयाब रहा. लेकिन रिले मेरेडिथ के एक ओवर में इतना कुछ हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया. ओवर की शुरुआती तीन गेंद पर तीन रन दिए. लेकिन चौथी गेंद ने पूरा काम बिगाड़ दिया.

कैच पकड़ने के चक्कर में चेहरे पर लग गई गेंद, बहता रहा खून और हंसते रहा खिलाड़ी, देखें VIDEO

देखें VIDEO:

17 runs... FROM ONE BALL



This Bucket Ball bonanza was the worst start to the innings the Hurricanes could imagine.@KFCAustralia | #BBL08pic.twitter.com/FfS7svQXpm