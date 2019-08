ग्राउंड पर इटरव्यू दे रहा था क्रिकेटर, अचानक आई पीछे से गेंद और फिर... देखें VIDEO

क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे कैच देखे हैं जिनको खूब पसंद किया गया. लेकिन एक खिलाड़ी ने इटरव्यू देते हुए ऐसा कैच लिया, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. खिलाड़ी ग्राउंड के बाहर इंटरव्यू दे रहे थे. तभी ग्राउंड से हवा में उड़ती हुई गेंद आई और उन्होंने झट से पकड़ लिया. सर्रे काउंटी क्रिकेट क्लब के रिक्की क्लार्क एशेज सीरीज पर इटरव्यू दे रहे थे. बल्लेबाज ने शॉट खेला और ग्राउंड से बॉल बाहर निकलते हुए कैमरे की तरफ आने लगी. जिसको रिक्की ने पकड़ लिया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैमरा पर्सन और इंटरव्यू ले रहे एंकर बॉल को देखकर घबरा जाते है. क्रिकेटर तुरंत पीछे देखते हैं और एक हाथ से गेंद को पकड़ लेते हैं और बल्लेबाज को देखकर हंसने लगते हैं. बॉल फेकते ही रिक्की कहते हैं- 'दफ्तर में फिर एक दिन. सॉरी हम कहाँ थे?'

???? We interviewed @SurreyCricket star @RikkiClarke81 about #TheAshes.



???? You'll never believe what happened next… pic.twitter.com/F6iGkGi4hK