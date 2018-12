अब दिल्ली कहलाएगी 'City Of Lakes', सीएम केजरीवाल ने बनाया मेगा प्लान

दिल्ली अब 'सिटी ऑफ लेक्स' (City Of Lakes) से भी जाना जाएगा. ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आगे की सोच है. इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड ने सोमवार को 453 करोड़ रुपये का फंड दिया. दिल्ली जल बोर्ड ने ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का फैसला लिया है. इस फैसले के तहत राजधानी में पांच झील विकसित करने के अलावा 159 जोहड़ों को फिर से जीवित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली को झीलों का शहर बनाया जाएगा.

दिल्ली सरकार पांच झील तैयार करवा रही है. बोर्ड ने रोहिणी और निलोठी में दो बड़ी झीलों का निर्माण करना का प्रस्ताव पास किया है. रोहिणी में 32 और निलोठी में 25 एकड़ जमीन पर झील का निर्माण होगा. इससे पहले नजफगढ़, द्वारका में निर्माण किया गया है.

Delhi will become a city of lakes.



It will reduce pollution, recharge groundwater, make our city beautiful. All these lakes will be developed into tourist places wid beautiful landscapes. https://t.co/U6zSG5NhZB