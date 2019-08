पाकिस्तान में घुसकर जिन भारतीय पायलट ने उड़ाए थे जैश-ए-मोहम्मद के कैंप उनको मिलेगा ये सम्मान

पुलवामा अटैक (Pulwama Attack) के बाद भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) ने पाकिस्तान (Pakistan) में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी. 26 फरवरी को कई हवाई ठिकानों से उड़ान भरते हुए 12 मिराज ने पाकिस्तानी एयर स्पेस को पार किया खैबर पख्तूनवा प्रांत के बालाकोट (Balakot) शहर में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविर पर मिसाइल हमले किए थे.

स्वतंत्रता दिवस पर विंग कमांडर अभिनंदन को किया जा सकता है वीर चक्र से सम्मानित

भारतीय एयर फोर्स के विंग कमांडर अमित रंजन, स्वार्डन लीडर राहुल बासोया, पंकज भुजाडे, बीकेएन रेड्डी, शशांक सिंह ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंप (Jaish-e-Mohammed terrorist camp) को ध्वस्त किया था. उनको अब वायु सेना मेडल दिया जाएगा.

