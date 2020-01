मोहम्मद शमी की बेटी ने साड़ी पहनकर मनाई बसंत पंचमी, फोटो पोस्ट कर बोले- 'ईश्‍वर आपका भला करे...' India Vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी-20 (Ind Vs NZ 4th T20) वेलिंगटन में खेला जाएगा. मैच के बाद मोहम्मद शमी ने सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत फोटो पोस्ट की. जिसकी हर जगह तारीफ हो रही है.