Ind Vs SL: श्रेयस अय्यर ने मारा इतना लंबा छक्का, देखकर विराट कोहली ने किया ऐसा... देखें Video

India Vs Sri Lanka: टीम इंडिया और श्रीलंका (Ind Vs SL) के खिलाफ दूसरा टी-20 (Ind Vs SL 2nd T20) मुकाबला इंदौर में खेला गया, जिसको टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत लिया. भारत के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और मेजबान टीम के गेंदबाजों ने श्रीलंका को 20 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 142 रनों पर सीमित कर दिया.

श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने 26 गेंदों पर तीन चौके और एक छक्के की मदद से 34 रनों की पारी खेली. मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को हैरान कर दिया. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने लंबा छक्का जमाया, जिसको देखकर विराट कोहली ने मजेदार रिएक्शन दिया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने हसारंगा की गेंद पर लंबा छक्का जड़ा. ये छक्का मैच का सबसे लंबा छक्का था. बॉल स्टेडियम की छत से वापिस आ गई. छक्के को देखकर विराट कोहली हैरान रह गए और उन्होंने शानदार रिएक्शन दिया. अय्यर हालांकि 137 के कुल स्कोर पर आउट हो गए, लेकिन जाने से पहले वे टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा चुके थे. उन्होंने कप्तान के साथ तीसरे विकेट के लिए 51 रनों की साझेदारी की. उनके जाने के बाद कप्तान कोहली (नाबाद 30) ने छक्का लगा भारत को जीत दिलाई.

देखें Video:

बल्लेबाजी का न्यौता मिलने पर पहली पारी खेलने उतरी मेहमान टीम को दानुष्का गुनाथिलाका (20) और अविष्का फनाडरें (22) ने पहले विकेट के लिए 4.5 ओवरों में 38 रन की साझेदारी करके अच्छी शुरूआत दी. इसके बाद श्रीलंकाई टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती चली गई. अपने बल्लेबाजों की ओर से बड़ी साझेदारी न कर पाने के कारण मेहमान टीम बड़ा स्कोर नहीं कर पाई.

श्रीलंका के लिए कुशल परेरा ने सर्वाधिक 34 रन बनाए. उन्होंने 28 गेंदों पर तीन छक्के लगाए. उनके अलावा फर्नाडो ने 16 गेंदों पर पांच चौके और गुनाथिलाका ने 21 गेंदों पर तीन चौके लगाए. धनंजय डी सिल्वा ने 13 गेंदों पर दो चौकों के सहारे 17 और वानिंदु हसरंगा ने 10 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से नाबाद 16 रनों की पारी खेली. भारतीय टीम के लिए शार्दूल ठाकुर ने चार ओवरो में 23 रन देकर सर्वाधिक तीन विकेट हासिल किए.

उनके अलावा कुलदीप यादप ने 38 रन पर दो विकेट और नवदीप सैनी ने 18 रन पर दो विकेट अपने नाम किए जबकि चोट के बाद टीम में वापसी करने वाले जसप्रीत बुमराह और वाशिंगटन सुंदर को एक-एक विकेट मिला.