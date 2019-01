IND vs NZ: टीम इंडिया ने बना डाला ये शर्मनाक रिकॉर्ड, लोगों ने उड़ाया मजाक, बोले- क्या दिखा दिया सुबह-सुबह

India Vs New Zealand 4th ODI: टीम इंडिया की बल्लेबाजी देख फैन्स के उतरे चेहरे, जमकर उड़ा मजाक.

भारत और न्यूजीलैंड (India Vs New Zealand) के बीच चौथे वनडे (Ind Vs NZ 4th ODI) में टीम इंडिया के बल्लेबाज बुरी तरफ फ्लॉप रहे. भारतीय क्रिकेट फैन्स ने जैसे ही सुबह-सुबह टीवी खोली और मैच का स्कोर देखा तो उनके होश उड़ गए. टीम इंडिया सिर्फ 92 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई. 2019 में टीम इंडिया का सबसे कम स्कोर यही रहा है. टीम इंडिया के बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप हुए. टीम इंडिया में न विराट कोहली हैं और न एमएस धोनी हैं. उनकी बगैर टीम इंडिया ने शर्मनाक परफॉर्मेंस दी. टीम इंडिया ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड बना डाला है. वनडे में टीम इंडिया का ये 7वां सबसे कम स्कोर बनाया है.

टीम इंडिया का 7वां सबसे लॉवेस्ट स्कोर

टीम इंडिया ने वनडे में सबसे कम स्कोर बनाया है. टीम इंडिया ने 92 रन जड़कर 7वां सबसे कम स्कोर बनाया है. भारत ने साल 2000 में सबसे कम स्कोर बनाया था. श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया 54 रन बनाकर ऑल-आउट हो गई थी. टीम इंडिया ने पिछला सबसे कम स्कोर साल 2010 में बनाया था. न्यूजीलैंड के खिलाफ ही उन्होंने 88 रन बनाए थे. अब 8 साल बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 92 रन ही बना पाए. टीम इंडिया के फैन्स में बहुत गुस्सा है. ट्विटर के जरिए वो गुस्सा निकाल रहे हैं और भारतीय बल्लेबाजों को कोस रहे हैं.

Congratulations #chahal for being the top scorer from Indian side in #4thODI#NZvsIND — Parth Bhaidani (@parth91) January 31, 2019

Virat at home to all of us #4thODIpic.twitter.com/LEBLJtPEwb — kislay kumar (@kislay29) January 31, 2019

Indian fans reaction when they woke up and saw the score #NZvIND#4thODIpic.twitter.com/S2ln6lDEjx — Roshan Rai (@RoshanKrRai) January 31, 2019

टीम इंडिया का स्‍कोर दो विकेट पर 32 रन था. 10 से 15 ओवर के बाद भारतीय पारी पूरी तरह पटरी से उतर गई. कॉलिन डि ग्रैंडहोम ने अपने पहले ही ओवर में दो विकेट लेकर मुश्किल बढ़ा दी. उन्‍होंने अंबाती रायुडू और दिनेश कार्तिक को खाता खोलने के पहले ही आउट कर दिया. शुभमन गिल (9) भी 21 गेंद तक ही रुक पाए और बोल्‍ट की गेंद पर उन्‍हें ही कैच देकर पवेलियन लौट आए. तीन मैचों के शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय बल्‍लेबाजों का यह संघर्ष कर किसी को हैरान कर रहा था. नौवें विकेट के रूप में कुलदीप यादव (15) पवेलियन लौटे, उन्‍हें स्पिनर टॉड एस्‍टल ने ग्रैंडहोम से कैच कराया. आखिरी विकेट खलील अहमद (5)के रूप में गिरा जिन्‍हें नीशाम ने बोल्‍ड किया. भारतीय टीम 30.5 ओवर में 92 पर सिमटी. ट्रेंट बोल्‍ट ने सर्वाधिक पांच और कॉलिन डि ग्रैंडहोम ने तीन विकेट लिए.