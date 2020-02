'ताज' का दीदार करने के बाद इवांका ट्रंप ने Instagram पर शेयर की यह फोटो...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सोमवार को पत्नी मेलानिया (Melania Trump), बेटी इवांका (Ivanka Trump) और दामाद जेरेड कुशनेर के साथ ताजमहल का दीदार किया. 'ताज' के दीदार के बाद इवांका ट्रंप ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर इसकी फोटो भी शेयर की. इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए इवांका ट्रंप ने लिखा, 'ताजमहल की भव्यता और सुंदरता प्रेरणादायी है!' वहीं, ताजमहल की विजिटर बुक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, 'ताजमहल हमें प्रेरणा देता है. यह भारत की संस्कृति की विभिन्नता और संपन्नता की शानदार विरासत है. शुक्रिया, भारत.' बता दें कि दो दिवसीय दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में हैं.

A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump) on Feb 24, 2020 at 5:28am PST

Uttar Pradesh: US President Donald Trump's daughter Ivanka Trump and her husband Jared Kushner at the Taj Mahal in Agra. pic.twitter.com/z1LtpUQJje