जम्मू-कश्मीर के सिपाही ने गाया ऐसा रैप सॉन्ग, बन गया इंटरनेट सेंसेशन, लोग बोले- 'Bohot Hard...' देखें Video

जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) पुलिस (J&K Police) का एक कांस्टेबल अपने रैपिंग स्किल्स (Rapping Skills) के लिए इंटरनेट पर बहुत प्यार बटौर रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स को कॉन्सटेबल (Constable) के बारे में बहुत कम जानकारी हासिल हुई है, लेकिन उनकी रैपिंग सुनकर लोग प्रभावित हो गए हैं. उनका रैपिंग वीडियो काफी वायरल हो रहा है. पुलिस अधिकारी मुकेश सिंह (Mukesh Singh) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया है. उन्होंने 30 सेकंड का ये वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें कॉन्सटेबल शानदार अंदाज में रैपिंग कर रहा है.

उनके रैपिंग सॉन्ग का एक अंश है, ''लोग यहां सपने देखते फिरे नींद में, पर मेरे सपने तो मेरी नींद ही उड़ा गए... मेरे कंधों पर घर की जिम्मेदारी पर हिम्मत न हारी. फिर भी मैंने रैप रखा जारी... उठाली जिम्मेदारी तो बना सिपाही...'' मुकेश सिंह ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, ''जम्मू और कश्मीर के कांस्टेबल और एक पैशनेट रैपर.''

देखें Video:

लोग इस वीडियो को देखकर क्रेजी हो गए हैं. 8 मार्च को शेयर किए गए इस वीडियो के अब तक 7 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. लोग कॉन्सटेबल की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ''आप टैलेंट को छिपा नहीं सकते.'' वहीं अन्य यूजर ने लिखा, ''वाकई शानदार रैपिंग. दिल जीत लिया.'' ट्विटर पर लोगों के ऐसे रिएक्शन्स आ रहे हैं...

You cant hide talent!! Phenomenal keep it up!