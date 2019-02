Amazon Ceo Jeff Bezos ने न्यूजपेपर पर लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप, लिखा- सेक्शुअल सेल्फीज छापने की दे रहा है धमकी

अमेजन (Amazon) के सीईओ जेफ बेजोस (Jeff Bezos) ने नेशनल इनक्वायरर (National Enquirer) के प्रकाशक पर 'ब्लैकमेल' करने का गुरुवार को आरोप लगाया. प्रकाशक ने धमकी दी थी कि अगर उन्होंने अखबार के सऊदी अरब से कथित संबंधों की जांच को नहीं रोका तो वह उनकी प्रेमिका को उनके द्वारा भेजी गईं अंतरंग तस्वीरें प्रकाशित कर देगा. पिछले महीने इस अखबार ने खबर दी थी कि बेजोस के संबंध पूर्व समाचार एंकर एवं मनोरंजन संवाददाता लॉरेन सांचेज (Lauren Sánchez) से हैं और सबूत के तौर पर उसके पास निजी टेक्स्ट संदेश हैं.

बेजोस (Jeff Bezos) ने ब्लॉगिंग प्लैटफॉर्म ‘मीडियम' पर लिखे एक पोस्ट में कहा कि इनक्वायरर का प्रकाशक अमेरिकन मीडिया इंक (एएमआई) उनके पास आया था और जांच बंद नहीं करने पर तस्वीरें प्रकाशित करने की धमकी दी थी. बेजोस इस लीक के पीछे के मकसदों की जांच करवा रहे हैं. इनक्वायरर (National Enquirer) ने जनवरी में अपने फ्रंट पेज पर एक रिपोर्ट में कहा था- 'जेफ बेजोस एक फॉर्मर टीवी एंकर लॉरेन सांचेज के साथ डेटिंग कर अपनी पत्नी को धोखा देते पकड़े गए.' बेजोस (Jeff Bezos) ने यह भी कहा कि इनक्वायरर (National Enquirer) उन्हें धमकी दे रही थी कि अगर उन्होंने अपने ऊपर की गई स्टोरी के बारे में जांच बंद नहीं कराई, तो वह तस्वीरों को छाप देगा.

I've written a post about developments with the National Enquirer and its parent company, AMI. You can find it here: https://t.co/G1ykJAPPwy