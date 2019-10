चुपके से घर के अंदर घुसा तेंदुआ और अचानक कर दिया कुत्ते पर Attack, फिर हुआ ऐसा... देखें VIDEO

महाराष्ट्र (Maharashtra) के नासिक (Nashik) में ऐसी घटना हुई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. चुपके से एक घर के अंदर तेंदुआ घुसा और सो रहे कुत्ते पर अटैक कर दिया. दिल दहला देने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुआ जैसे ही अटैक करता है तो कुत्ता भौंकते हुए भाग निकलता है.

हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक, घर में लगे सीसीटीवी कैमरा में ये घटना रिकॉर्ड हो गई. ये घटना 29 सिंतबर की है. वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुआ धीरे से सो रहे कुत्ते के पास जाकर अटैक कर देता है. वो जबड़े से कुत्ते के गले को पकड़ लेता है. कुत्ता भौकते हुए जैसे-तैसे पीछा छुड़ाता है और भाग निकलता है.

देखें VIDEO:

One of the easiest prey for leopards, pet dogs. In human habitations important to stay alert at all times when near the peripheries of a forest landscape. The leopard is an amazing hunter which adapts with its surroundings and stealthily approaches its prey, with pin-drop silence pic.twitter.com/PVDZA21KLg