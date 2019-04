मच्छरों से बचने के लिए लगाया जुगाड़, टेबल फैन में Mosquito Bat लगाकर किया ऐसा, देखें VIDEO

सोशल मीडिया पर जुगाड़ के वीडियो काफी वायरल होते हैं. लोग जिंदगी को आसान बनाने के लिए तरह-तरह की चीजें करते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होता. गर्मी का सीजन आ चुका है और लोगों को मच्छरों का डर सताने लगा है. ऐसे में एक शख्स ने तगड़ी जुगाड़ की है. उसने मच्छरों से बचने के लिए टेबल फैन और मच्छर मारने वाले बैट का इस्तेमाल किया है. सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

ट्विटर पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ लोगों ने इस शख्स को जुगाड़ु पर्सन ऑफ द ईयर का अवॉर्ड दे दिया है. इस शख्स ने टेबल फैन में मच्छर मारने वाले बैट को बांध दिया और चालू कर दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि टेबल फैन स्विंग कर रहा है और बैट इसी के साथ घूम रहा है.

This guy is living in 3019. pic.twitter.com/MskJDye6wi

कुछ लोग इस शख्स को जुगाड़ु कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे आलसी बता रहे हैं. लोग वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और रिएक्शन दे रहे हैं.

