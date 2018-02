VIDEO: बाहर लोग कर रहे थे पति की पिटाई, पत्नी अंदर से ले आई गन और...

उत्तर प्रदेश की राजधानी के पास काकोरी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. पति को बदमाशों से पिटता देख पत्नी बंदूक लेकर पहुंच गई और गोली चलाकर भगा दिया. कुछ दिन पहले एक महिला वकील को अपने पति की जान बचाने के लिए हवाई फायर करना पड़ा. जिसके बाद डरकर बदमाश वहां से भाग निकले. आइए जानते हैं आखिर मामला क्या है...लखनऊ के काकोरी में आबिद अली को किसी ने घर के बाहर बात करने के लिए बुलाया. जिसके बाद 5 से 6 लोग आए और उसे पीटने लगे. जिसके बाद पत्नी आयशा घर के अंदर से लाइसेंसी बंदूक ले आई और हवाई फायर करने लगी. जिसे देख बदमाश घबरा गए और पति को छोड़कर भागने लगे. जिसके बाद पति ने बंदूक ली और चलाने लगा. इस घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया. महिला की सूझबूझ की काफी तारीफ हो रही है.

#WATCH Man attacked by unknown assailants is saved by gun toting wife in Lucknow district's Kakori. Police begin investigation (4.2.18) pic.twitter.com/7bfp9600WN