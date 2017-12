क्रिकेटर्स ने कुछ इस तरह मनाया क्रिसमस, धवन ने किया डांस तो सहवाग बने सैंटा क्लॉस

खास बातें टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने ट्विटर पर फैन्स को किया क्रिसमस विश. विरेंदर सहवग ने फनी ट्वीट के साथ किया विश. टीम इंडिया ने मैच जीतने के बाद ग्राउंस पर मनाया क्रिसमस.

Meri Christmas, Teri Christmas, Sabki Christmas . pic.twitter.com/s5cJRz8W5F — Virender Sehwag (@virendersehwag) December 25, 2017

Wishing everyone a Christmas, filled with fun and party. Have a wonderful Christmas!!! pic.twitter.com/Ggh7t6FqOj — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) December 25, 2017

May the day bring in lots of happiness and joy all around. #MerryChristmaspic.twitter.com/d9vH9M99de — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) December 25, 2017

Merry Christmas ! May there be love and peace. pic.twitter.com/DnZ2g7VTno — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) December 25, 2017

Merry X mas all. Have a fab day. — Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) December 25, 2017

Wishing a festive and happy day to everyone. #MerryChristmaspic.twitter.com/JqV3GT3kP7 — cheteshwar pujara (@cheteshwar1) December 25, 2017

Merry Christmas everyone!! pic.twitter.com/UmSje6m3p3 — K L Rahul (@klrahul11) December 24, 2017

Celebrate the Wonder and the Joy of the Festive Season. Merry Christmas pic.twitter.com/wMHpnnJf6z — Manish Pandey (@im_manishpandey) December 25, 2017

क्रिसमस पर क्रिकेटर्स ने अपनी-अपनी तरह से फैन्स को क्रिसमस विश किया. भारतीय क्रिकेटर विरेंदर सहवाग, शिखर धवन और हरभजन सिंह फुल मूड में नजर आए. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने भी फैन्स को विश किया. टी-20 में श्रीलंका को 3-0 से हराने के बाद टीम इंडिया ने भी क्रिसमस पार्टी की. सभी क्रिकेटर्स ने सैंटा कैप पहनी और फोटो क्लिक कराई.हर बार की तरह सहवाग का ट्वीट काफी मजेदार रहा. उन्होंने फनी फोटो के साथ फनी कैप्शन लिखा- ''मेरी क्रिसमस, तेरी क्रिसमस सबकी क्रिसमस.''वहीं धवन श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज में टीम इंडिया के साथ नहीं हैं उन्होंने पत्नी के साथ क्रिसमस सॉन्ग गाकर और डांस करके सभी को विश किया.हरभजन सिंह ने सैंटा क्लॉस की कॉस्ट्यूम पहनकर फैन्स को विश किया.tweetबाकी भारतीय क्रिकेटर जैसे रविचंद्रन अश्विन, चेतेश्वर पुजारा, मोहम्मद कैफ और अनिल कुंबले ने भी विश किया.टीम इंडिया ने चैम्पियन बनने के बाद सैंटा कैप पहनकर कप उठाया और फोटो क्लिक कराईं. धोनी का सैंटा लुक सभी को काफी पसंद आया . फैन्स ने उनको क्यूट और कूल तक बोल दिया. अब टीम इंडिया कुछ ही दिनों में साउथ अफ्रीका रवाना होगी. जहां वो प्रोटीज के साथ 3 टेस्ट, 6 वनजे औप 3 टी-20 खेलेगी. ये सीरीज 5 जनवरी से शुरू होगी.