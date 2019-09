MP के खेल मंत्री फंस गए ट्रैफिक जाम में, गाड़ी से निकलकर किया ऐसा... देखें VIDEO

मध्यप्रदेश के खेल मंत्री जीतू पटवारी हमेशा चर्चा में बने रहते हैं. इस बार उन्होंने कुछ ऐसा किया, जिसको देखकर आम लोग भी हैरान रह गए. वो इंदौर में ट्रैफिक जाम में फंस गए थे. जिसके बाद वो गाड़ी से उतरे और ट्रैफिक क्लियर करने पहुंच गए. मंगलवार की शाम इंदौर में वो ट्रैफिक जाम में फंस गए थे.

जीतू पटवारी को सड़कों पर देखकर लोग भी हैरान रह गए. कुछ लोग मंत्री जी की मदद करने आ गए और कुछ ही देर में उन्होंने ट्रैफिक को क्लियर कर दिया. बता दें, उस वक्त ट्रैफिक लाइट खराब थीं और वहां मौजूद पुलिसकर्मी ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण कंट्रोल नहीं कर पा रहा था.

जीतू पटवारी और उनके कुछ सहायक उतरे और पुलिसकर्मी की मदद की. सोशल मीडिया पर जीतू पटवारी की खूब तारीफ हो रही है. एक यूजर ने कहा- 'वाकई शानदार! जहां नेता वीआईपी की तरह ट्रैफिक करके निकल जाते हैं. वहीं आपने ट्रैफिक को क्लियर किया.'

देखें VIDEO:

#WATCH: Madhya Pradesh Sports Minister, Jitu Patwari, helped in managing traffic after he got stuck in a traffic jam in Indore, yesterday. #MadhyaPradeshpic.twitter.com/HILkS4fFcl