MS Dhoni का होटल रूम में वीडियो रिकॉर्ड कर रही थीं पत्नी साक्षी, बोले- 'अपने फायदे के लिए...' देखें Video

टीम इंडिया जहां न्यूजीलैंड में 5 टी-20, 3 वनडे और दो टेस्ट सीरीज (India Tour Of New Zealand) खेलने गई है तो वहीं एमएस धोनी (MS Dhoni) अपने परिवार के साथ मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के कान्हा नेशनल पार्क (Kanha National Park) में घूम रहे हैं. पत्नी साक्षी (Sakshi Dhoni) ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि धोनी ट्रिप को खूब एन्जॉय कर रहे हैं. साक्षी अक्सर सोशल मीडिया पर धोनी की फोटो और वीडियो को पोस्ट करती रहती हैं. होटल रूम के अंदर जब साक्षी एमएस धोनी का वीडियो रिकॉर्ड करने लगीं तो धोनी उन पर एक कमेंट किया, जिसको सुनकर सभी लोग हंस पड़े.

ट्विटर पर इस वीडियो को धोनी के एक फैन पेज ने पोस्ट किया है. धोनी कहते हैं, ''साक्षी यह सब अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए करती हैं.'' जवाब में साक्षी कहती है, ''मैं यह सब करती हूं, ताकि तुम्हारे फॉलोअर्स मुझसे भी ऐसे ही प्यार करें. मैं भी तो आपका ही हिस्सा हूं न. वैसे भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर हर कोई यही सवाल करता है कि धोनी कहां है और थाला कहां है.''

.@msdhoni : Dekho aapne Instagram ke followers badhne ke liye, ye sab kar rahe hai... @SaakshiSRawat : All your followers love me also no..



Check out the hilarious convo here!#Dhoni#Sakshi#MahiWaypic.twitter.com/B0VNZ4mUOH