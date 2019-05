पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण ने पाकिस्तान में मचाई सनसनी, 'अभिनंदन' को समझ लिया विंग कमांडर अभिनंदन, देखें VIDEO

पाकिस्तान (Pakistan) के एक न्यूज एंकर का जमकर मजाक उड़ रहा है. पाकिस्तान का न्यूज चैनल ARY News के एंकर ने पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के भाषण में अभिनंदन के शब्द को विंग कमांडर अभिनंदन समझ लिया. जिसके बाद सोशल मीडिया पर न्यूज एंकर का जमकर मजाक उड़ रहा है. पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election Result 2019) में बीजेपी की बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया.

बीते शनिवार को संसंद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सांसदों को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी (PM Modi) के शानदार स्पीच की चारों ओर तारीफ हो रही है. पीएम नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल हॉल में सांसदों को संबोधित करते हुए सांसदों को अल्पसंख्यकों का विश्वास जितने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ कई मुद्दे उठाए. पीएम नरेंद्र मोदी ने भाषण में कई बार अभिनंदन शब्द का इस्तेमाल किया. पाकिस्तानी न्यूज एंकर अभिनंदन शब्द में कंफ्यूज हो गया. एंकर ने विंग कमांडर अभिनंदन समझ लिया.

Dear @ARYNEWSOFFICIAL, Hindi word 'Abhinandan' means congratulations or to greet. So 'Abhinandan' always won't mean Wing Commander Abhinandan.



If nothing else, look at the context of Modi's speech. Sensationalise karne k liyay bhi aqal chaiye.. pic.twitter.com/pgwcpOucla