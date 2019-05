पाकिस्तानी बल्लेबाज ने विराट कोहली की नकल कर जड़े छक्के, देखते रह गए खिलाड़ी, देखें VIDEO

पाकिस्तान (Pakistan) में भारतीय क्रिकेट स्टार्स काफी पॉपुलर हैं. कोई उनके प्लेइंग स्टाइल को कॉपी करता है तो कोई उनके फैशन स्टाइल को. अहमद शहजाद विराट कोहली (Virat Kohli) की तरह नजर आते हैं और उनकी तरह ही बल्लेबाजी करते हैं. शहजाद को कई बार ट्रोल भी किया जा चुका है. पड़ोसी देश में एक और बल्लेबाज ऐसा है जो भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की तरह बल्लेबाजी कर रहा है और चर्चा में आ रहा है. उसका नाम है ओसामा बलोच (Usama Baloch).

एमएस धोनी को नहीं है देरी पसंद, खिलाड़ी नहीं आते वक्त पर तो देते थे ऐसी 'खतरनाक' सजा

ओसामा बलोच (Usama Baloch) 18 साल के हैं और बिलकुल विराट कोहली (Virat Kohli) की तरह बल्लेबाजी करते हैं. डेरा मुराद जमाली में पैदा हुए ओसामा (Usama Baloch) बचपन से ही पाकिस्तान की तरफ से खेलने का सपना देख रहे हैं. उनकी बैटिंग स्टाइल बिलकुल विराट कोहली (Virat Kohli) जैसी है. वो कवर शॉट और पैरों का ज्यादा इस्तेमाल कर शॉट खेलते हैं जैसे कोहली करते हैं.

नमाज के दौरान पिता के कंधे पर चढ़ गई बेटी, ऊपर चढ़कर ऐसे मारी गुलाटी... देखें Cute Video

18 year old Dera Murad Jamali-born Usama Baloch batting in the Corporate T20 Cup. He models his batting on Virat Kohli #Cricketpic.twitter.com/B17pT57o78