पाकिस्तानी एक्ट्रेस को एयरपोर्ट के बाथरूम में दिखा कॉकरोच, बोलीं- 'Ladies Toilet में...'

हमेशा चर्चा में बनी रहने वाली पाकिस्तानी एक्ट्रेस महविश हयात (Mehwish Hayat) ने ऐसा ट्वीट किया, जिसके लिए पाकिस्तान सरकार की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हो रही है. महविश हयात ने पाकिस्तान में सार्वजनिक स्थलों पर सुविधाओं की कमी और गंदगी को लेकर एक ट्वीट किया. महविश कराची के एयरपोर्ट पर एक बाथरूम में पहुंची तो सामना कॉकरोच से हुआ. उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी.

पाकिस्तानी एक्ट्रेस महविश हयात ने ट्वीट कर लिखा, ''घिनौना, कराची एयरपोर्ट पर लेडीज टॉयलेट का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण रहा. बहुत गंदा और बदबूदार था. मुझे वहां कॉकरोच भी दिखे. यह केवल गंदगी का मामला नहीं है. ये उन लोगों की भी पहली धारणा है, जो यहां आते हैं. ये सबसे बुनियादी सुविधाएं हैं, हमें अपनी गंदगी साफ करनी चाहिए...''

Disgusting! Had misfortune to use the ladies room at Khi Airport - dirty and stinking. Even saw cockroaches. Not only is it unhygienic but is this the first impression we want to give to people arriving here? These are the most basic amenities - let's clean up our act