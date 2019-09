कबूतरों की पॉटी पर बात कर रहे थे अमेरिकी सांसद, तभी कबूतर ऊपर से कर गया Potty, देखें VIDEO

कबूतर ने अमेरिकी सांसद के ऊपर लाइव इंटरव्यू के दौरान पॉटी कर दी. उस वक्त यूएस सांसद कबूतर के पॉटी करने से वाली समस्याओं पर बात कर रहे थे. ये पूरी घटना कैमरे पर रिकॉर्ड हो गई. डेमेक्रेटिक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जैमी एंड्रेड (Jaime Andrade) शिकागो ट्रांजिट एथॉरिटी स्टॉप पर CBS 2 रिपोर्टर से बात कर रहे थे. उसी वक्त ये घटना हुई. Metro की खबर के मुताबिक, एंड्रेड बता रहे थे कि कबूतरों ने इस स्टॉप का बुरा हाल कर दिया है. तभी कबूतर ने उनके ऊपर पॉटी कर दी. बता दें, इस स्टॉप को 'पिजन पूप स्टेशन' भी कहा जाता है.

जैमी एंड्रेड सीबीएस रिपोर्टर लॉरेन विक्ट्री से बात कर रहे थे. जैसे ही उनके ऊपर पॉटी हुई तो उन्होंने कहा- 'क्या ऐसा मेरे साथ हुआ है? मुझे लगता है कि उन्होंने मुझ पर पॉटी की है. मुझे साफ करने जाना होगा.' उन्होंने ऊपर की तरफ देखा और सिर पर हाथ लगाकर साफ करने लगे.

सोमवार को इस वीडियो को ट्विटर पर रिपोर्टर लॉरेन विक्ट्री ने शेयर किया है. उनके ट्वीट पर कई लोग कमेंट कर चुके हैं. इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है.

OH CRAP!



Not to be crass but #IL lawmaker talking to me about feces, feathers & filth fell victim to culprit during our #MorningInsiders interview. Ew! @cbschicago caught it all on camera. At 6AM, hear more about Rep's years-long quest to fix bird issue at @cta#irvingpark stop pic.twitter.com/CntCAEGH19