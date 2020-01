शिकार के लिए बाघ ने लगाई दौड़ तो खड़ा हो गया भालू फिर हुआ कुछ ऐसा... देखें लड़ाई का पूरा Video

सोशल मीडिया पर बाघ (Tiger) की लड़ाई और मस्ती के वीडियो खूब पसंद किए जाते हैं. लेकिन इस बार उनका एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. इंटरनेट पर एक बाघ और सुस्त भालू (Bear) के बीच झड़प का वीडियो सामने आया है. इस वीडियो को राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी (Parimal Nathwani) ने शेयर किया है.

ये वीडियो राजस्थान (Rajasthan) के रणथंभौर नेशनल पार्क (Ranthambore National Park) का है. एक मिनट 21 सेकंड की क्लिप में देखा जा सकता है कि बाघ सबसे पहले सुस्त भालू पर हावी होने की कोशिश करता है. कुछ देर बाद परेशान होकर भालू खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर बाघ डरकर भाग निकलता है और भालू उसका पीछा करने लगता है.

बाघ ने उम्मीद नहीं की होगी कि भालू बचने के बजाय हमला करते दिखेगा. भालू बाघ का पीछा करता है. भालू को देखकर बाकी बाघ भी भाग निकलते हैं. परिमल नाथवानी ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघ और भालू के बीच जंग देखी गई. बाघ हमला करने आया तो भालू ने पलटवार कर दिया. वन्यजीवन ऐसे ही आश्चर्य और सरप्राइज से भरा हुआ है.''

देखें Video:

This video captures an unexpected #clash between #Tiger & Sloth Bear in #Rajasthan's @ranthamborepark. Just as the Tiger seems to dominate the unaware Sloth Bear, it springs at the Tiger and scares it off! #Wildlife is full of such wonders & surprises.@ParveenKaswan@WWFINDIApic.twitter.com/bbyfP6uFuZ