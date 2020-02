मैच के दौरान कमेंटेटर ने कहा- 'हर भारतीय को आनी चाहिए हिन्दी', मचा बवाल, लोग बोले- 'आप कौन होते हैं...' देखें Video

बेंगलुरु (Bengaluru) के चिन्नास्वामी स्टेडियम (Chinnaswamy Stadium) में बड़ोदा और कर्नाटक (Karnataka Vs Baroda) के बीच रणजी मैच (Ranji Trophy 2020) खेला गया. कमेंट्री कर रहे सुशील दोशी (Sushil Doshi) के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है. लाइव मैच में कमेंट्री के दौरान कमेंटेटर ने कहा कि हर भारतीय को हिन्दी आनी चाहिए. यह हमारी मातृभाषा है. इससे बड़ी कोई और भाषा नहीं है. इस कमेंट पर सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो गया है. गुरुवार को जब बड़ौदा टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो उस वक्त सुशील दोशी और राजेंद्र अमरनाथ (Rajinder Amarnath) कमेंट्री कर रहे थे.

सुशील दोशी ने कहा, ''मुझे अच्छा लगता है कि सुनील गावस्कर हिन्दी में कमेंट्री कर रहे हैं. खेल से जुड़ी अपनी राय भी इसी भाषा में जाहिर कर रहे हैं. अच्छा लगता है कि गावस्कर डॉट बॉल को 'बिंदी' बॉल कहते हैं.'' जिस पर राजेंद्र अमरनाथ ने कहा, ''हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी को हिन्दी आनी चाहिए. यह हमारी मातृभाषा है. इससे बड़ी भाषा हमारे लिए कोई नहीं है.'' फिर सुशील दोशी ने कहा, ''वास्तव में, मैं उन लोगों को बहुत गुस्से से देखता हूं, जो कभी कहते हैं कि हम क्रिकेट खिलाड़ी हैं और फिर भी हम हिन्दी में बोलते हैं. अरे भाई! भारत में रहते हैं, तो भारत की भाषा ही बोलेंगे. इसमें गर्व की क्या बात है.'

देखें VIDEO:

Did this lunatic commentator just say “Every Indian should know Hindi” ? What on earth do you think you're ⁦@BCCI⁩ ? Stop imposing Hindi and disseminating wrong messages. Kindly atone. Every Indian need not know Hindi #StopHindiImposition#RanjiTrophy#KARvBRDpic.twitter.com/thS57yyWJx