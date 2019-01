Rishabh Pant ने डांस करते हुए चिढ़ाया ऑस्ट्रेलिया को, ऐसे की Babysitting, देखें VIDEO

ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज शानदार रही है. एक तरफ जहां उन्होंने शतक जड़ा तो दूसरी तरफ शानदार विकेटकीपरिंग की. जब जुबानी जंग की बारी आई तो उन्होंने वो भी किया. उन्होंने हर जगह ऑस्ट्रेलिया को मुंहतोड़ जवाब दिया. टेस्ट टीम में पंत अपनी जगह पक्की कर चुके हैं. इसी बीच ऋषभ पंत (Rishabh Pant) का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो डांस करते नजर आ रहे हैं. भारत आर्मी (Bharat Army) ने ऋषभ पंत के लिए गाना बनाया था, जो काफी वायरल हुआ था, उसी पर पंत ने बीच ग्राउंड पर डांस किया. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन (Tim Paine) ने पंत को बेबीसिटर कहा था. ऐसे में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का मजाक उड़ाया था. शतक जड़ने के बाद भारत आर्मी ने ये गाना तैयार किया था.

ऋषभ पंत ने गोद में उठाया ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के बच्चों को, पत्नी ने कहा- Babysitter

देखें VIDEO:

#AUSvIND Scenes of @RishabPant777 dancing to our song; ‘We've got Pant' !

‘We've got Pant

Rishab Pant

I just don't think you'll understand

He'll hit you for a six

He'll babysit your kids

We've got Rishab Pant'

#BharatArmySongBook#BharatArmy#12thMan#COTIpic.twitter.com/l9WoTlqLnu