गौतम गंभीर जीते तो भड़क गए पूर्व पाक खिलाड़ी शाहिद अफरीदी, बोले- 'अक्ल नहीं फिर भी जीत गया...' देखें VIDEO

गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने राजनीति में शानदार शुरुआत की है. पूर्वी दिल्ली (East Delhi Lok Sabha Result) से चुनाव लड़कर वो सांसद बन चुके हैं. भारत के लिए दो वर्ल्ड कप (2007 टी20 और 2011 वनडे वर्ल्ड कप) की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की. गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) की जीत से पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) खुश नजर नहीं आए. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के पास अक्ल नहीं है फिर भी लोगों ने उनको वोट देकर जिता दिया.

एक रिपोर्टर ने शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) से पूछा- 'गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को चुनाव में जीत मिली है. उन्होंने सुझाव दिया है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ वनडे मकाबला नहीं खेलना चाहिए. इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?' सवाल सुनते ही अफरीदी (Shahid Afridi) भड़क गए और कहा- 'क्या कोई समझदार व्यक्ति ऐसा कह सकता है? क्या पढ़े-लिखे लोग इस तरह की बातें करते हैं? गौतम गंभीर को अक्ल नहीं है फिर भी लोगों ने उन्हें वोट दे दिया.'

Shahid Afridi responds to Gautam Gambhir's suggestion that India should forfeit any World Cup matches versus Pakistan "Does this look like something which a sensible person would say? Do educated people talk like this?" #CWC19pic.twitter.com/wYgtoOMI5k