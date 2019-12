प्रदर्शन कर रहे लोगों को सिख ने खिलाया लंगर, बोले- 'खोल दो गुरुद्वारे के दरवाजे, कोई भी...' देखें Video

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) के छात्रों (Jamia Students) के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र आगे आए, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों को जलपान प्रदान करने वाले खालसा एड स्वयंसेवकों का एक दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ट्विटर यूजर @Hussain_Md_ ने 15 सेकंड का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें कई स्वयंसेवकों को राजधानी में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को चाय पिलाते हुए दिखाया गया है. वीडियो शेयर करते हुए हुसैन ने लिखा, "यही कारण है कि लोग इन्हें 'सिंह इज किंग' कहते हैं. यहां सिख भाइयों का एक वीडियो है, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों के लिए इंडिया गेट पर चाय लंगर की व्यवस्था की है, सचमुच हीरोज."

This is why we call Singh is King... Here is video of Sikh brothers who arranged chai langar in India Gate for protestors... Truly Heroes https://t.co/M8UYTQUyBGpic.twitter.com/iaqm81QrP3 — Saddam صدام (@Hussain_Md_) December 16, 2019

बाद में, खालसा एड के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने प्रोटेस्ट लोकेशन पर अपने स्वयंसेवकों की तस्वीरें भी साझा कीं. उन्होंने लिखा, "हमारी खालसा एड_इंडिया टीम दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को गर्म चाय और नाश्ता परोसती हुई." खालसा एड के फाउंडर और सीईओ रविंदर सिंह ने कहा, ''प्रिय भारत और दिल्ली के सिख... कृपया उन छात्रों के लिए गुरुद्वारों के दरवाजे खोलें जो अधिकारियों द्वारा प्रतिबंध के कारण खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.''

इस कार्य से खालसा संगठन ने सभी का दिल जीत लिया. लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं और ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दे रहे हैं...

I am proud to be a Sikh

well done https://t.co/0elJ4flpjo — @singhgagan02 (@singhgagan02) December 16, 2019