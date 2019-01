पेड़ पर गिरहरी दिखी Egg Roll खाते हुए, इंटरनेट पर धमाल मचा रहा VIDEO

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसको काफी शेयर किया जा रहा है. इंटरनेट पर ये वीडियो धमाल मचा रहा है. पेड़ पर चढ़कर गिलहरी अंडा रोल खाती नजर आई. लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो को WhatIsNewYork ने शेयर किया है. देखा जा सकता है कि गिलहरी पेड़ पर बैठी हुई है और मजे से एग रोल खा रही है.

पेड़ ने बचाई बच्चे की जान, खेलते-खेलते गिरा चौथी मंजिल से फिर हुआ कुछ ऐसा

साल 2019 के शुरुआती महीने में ये गिलहरी चर्चा का विषय बन चुकी है. इस छोटे से वीडियो पर लोग काफी कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'ये गिलहरी अपना जीवन शानदार तरीके से जी रही है.'

शादी के कार्ड में दूल्हा-दुल्हन ने मेहमानों से गिफ्ट में मांगा 2019 में बीजेपी के लिए वोट, Viral हुआ पोस्ट

वहीं एक यूजर ने लिखा- 'ऊबर ईट्स ने सही जगह पर खाना पहुंचाया है. लेकिन हाथ नहीं है तो ऑर्डर कैसे किया होगा.' एक यूजर ने मजाक उड़ाते हुए लिखा- 'गिलहरी हॉट एंड सॉर सूप पीना चाहती थी. लेकिन पेड़ पर पीना काफी मुश्किल हो जाता.'

देखें VIDEO:

Doesn't look like this squirrels first egg roll #whatisnewyorkpic.twitter.com/Heo30oe8w3