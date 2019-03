VIDEO: मजाक-मजाक में मारा था लड़की को ब्रिज से धक्का, कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा की फूट-फूटकर रोने लगी

Washington, Vancouver: पिछले साल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हुआ था. अकसर देखा जाता रहा है कि जिसे पानी से डर लगता है उसको पानी में धकेल दिया जाता है. लेकिन वॉशिंगटन के वेनकूवर में ऐसा हादसा हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए थे. एक दोस्त ने लड़की को 50 फूट ऊंचे ब्रिज से पानी में धका दे दिया. जिससे उसके फेफड़ों और पसलियों में चोट लग गई थी. 19 वर्षीय टेलर स्मिथ ने धक्का दिया था. बुधवार को कोर्ट में टेलर पेश हुईं. जहां उनको आरोपी मान लिया गया. टेलर ने अपनी गलती मान ली और फूट-फूटकर रोने लगी. जज ने उनको दो दिन की जेल सुना दी गई.

इस एयरपोर्ट पर मिल रहा है 20 किलो सोना, करना होगा बस ये 'छोटा' सा काम, देखें VIDEO

देखें VIDEO:

SURPRISE SENTENCING: Tay'Lor Smith, the teen who admitted to shoving her friend off a 60-ft. bridge, was sentenced to 2 days in jail and 38 days on a work crew, after making an emotional statement in court and hearing one from the victim, Jordan Holgerson. https://t.co/6H0CYhQ3MYpic.twitter.com/lO2aj7Se2B