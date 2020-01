कोबरा निगल गया प्लास्टिक की पूरी बॉटल, तड़पते हुए यूं निकाला बाहर... देखें Viral Video

सोशल मीडिया पर 3 साल पुराना एक वीडियो काफी फिर वायरल हो रहा है. जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे. एक कोबरा गलती से पूरी प्लास्टिक की बोतल निगल गया. पचा नहीं तो उसने तड़पते हुए बोतल बाहर निकाली. ये घटना 2017 में गोवा में हुई थी, जिसको फिर ट्विटर पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर प्रवीण कासवान ने शेयर किया है.

BBL में इस कैच को लेकर मचा बवाल, हवा में उछलकर छक्के को यूं बदला आउट में... देखें Video

कोबरा ने खाना समझकर आधे लीटर की सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल निगल ली और वो पेट में जाकर फंस गई. ये वीडियो गोवा के करवेम-कनकोना का था. कोबरा ने बोतल कूड़े के ढेर में से निगली थी. लोगों ने कोबरा को तड़पते हुए देखा और तुरंत सांप पकड़ने वाले को बुलाया. मौके पर पहुंचे गौतम भगत ने कोबरा की मदद की और उसने उल्टी कर पेट से बोतल बाहर निकाल दी.

बिल्ली को बचाने के लिए महिला ने अपने ही बच्चे को 5वीं मंजिल पर रस्सी से लटकाया, देखें Shocking Video

प्रवीण कासवान ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''देखें कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल कैसे वन्यजीव और अन्य प्रजातियों को प्रभावित करती हैं. वीडियो आपको विचलित कर सकता है.''

IPS अफसर ने शेयर किया दिल दहला देने वाला Video, चलती कार से गिरा बच्चा और फिर...

देखें Video:

When it comes to #plastic there is nothing called as throwing away. See how single use plastic like bottles effecting the wildlife & other species. Video may disturb you. pic.twitter.com/swnxAjbyCx