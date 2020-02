'Minnie Mouse' ने कर दी महिला की पिटाई, बाल खींच-खींचकर ऐसे मारे मुक्के... देखें Viral Video

कार्टून कैरेक्टर मिनी माउस (Minnie Mouse) के रूप में तैयार एक महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. लास वेगास के सिन सिटी में एक महिला ने सिक्योरिटी गार्ड की खूब पिटाई की. दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत चली और फिर मिनी माउस की ड्रेस पहनी एक महिला ने दूसरी महिला की पिटाई कर दी. इस वीडियो को सबसे पहले इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था.

दोनों के बीच लड़ाई और खतरनाक हो गई. दोनों ने एक दूसरे को जमीन पर गिराया और एक-दूसरे को खूब मुक्के मारे. इस लड़ाई में 'मिनी माउस' हावी दिखीं. उन्होंने महिला को इतना पीटा कि वो जमीन पर गिर पड़ीं. दूसरी महिला ने काले रंग की सिक्योरिटी जैकेट पहनी थी.

देखें Video:

लड़ाई को रोकने के लिए 'मिकी माउस' और 'गूफी' बीच में आ गए. लेकिन दोनों लड़ाई को नहीं रोक पाए. लेकिन मिनी माउस नहीं रुकी और बाल खींच-खींचकर मुक्के मारे. ट्विटर पर इस वीडियो को 29 जनवरी को ब्लैक कल्चर एंटरटेनमेंट नाम के पेज ने शेयर किया है. जिसके अब तक 6 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 36 हजार लाइक्स और 10 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं.

इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि दोनों के बीच किस वजह से लड़ाई हुई. डेली न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, लड़ाई से पहले दोनों महिलाएं एक-दूसरे पर चिल्ला रही थीं. ट्विटर पर लोगों के ऐसे रिएक्शन्स आ रहे हैं...

So much for the "Wonderful World of Disney". https://t.co/6ziZqKSBSq

Disney when they find out you don't want to watch those live-action remakes of their old movies https://t.co/oD0pBsYz7j