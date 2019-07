क्या अंपायर की चूक से आउट हुए एमएस धोनी? भारतीयों ने ट्विटर पर मचाया बवाल, वायरल हुआ VIDEO

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड (India Vs New Zealand) के बीच सेमीफाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें टीम इंडिया 18 रन से हार गया. एमएस धोनी (MS Dhoni) रन आउट हुए और टीम इंडिया की फाइनल में पहुंचने की उम्मीद भी खत्म हो गई. 10 गेंद पर 25 रन चाहिए थे और धोनी (MS Dhoni) क्रीज पर थे. धोनी जैसे ही रन आउट हुए तो फैन्स ने भी उम्मीदें छोड़ दीं. लेकिन मैच के बाद धोनी (MS Dhoni) के आउट होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं. फैन्स इस गेंद पर अंपायर की बड़ी चूक बता रहे हैं. भारतीय फैन्स न्यूजीलैंड की फील्ड प्लेसमेंट पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

एमएस धोनी (MS Dhoni) को बहुत कम बार रन आउट होते देखा गया है. वो तेज भागते हैं और रन को पूरा करते हैं, लेकिन 49वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन के ओवर में धोनी रन आउट हो गए. 18 रन से हार मिलने के बाद भारतीय फैन्स ने वीडियो और तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि 30 यार्ड के सर्कल के बाहर 6 फील्डर खड़े हैं. बता दें, 30 यार्ड के बाहर 5 फील्डर ही होने चाहिए थे. लेकिन तस्वीरों और वीडियो में 6 फील्डर बाहर दिख रहे हैं.

There were 6 fielders outside the 30 yard circle when Dhoni was run out. Shame on Umpires for this level of awareness and that too in World Cup Semi-final pic.twitter.com/ocA8xSuNbz — MasterYoda (@PrasidthJ) July 10, 2019

Issue is not the fact that there would anyway have been a run out off a no ball. Had Guptill been the fielder inside the circle Dhoni may not have gone for the 2nd run. — Sumanth Raman (@sumanthraman) July 10, 2019

Hey @ICC the ball on which #Dhoni was given run out should be a #deadball or a no ball... because 6 players were outside the 30 yard circle and how can the umpire be such careless.. pic.twitter.com/2gMSDvkaxc — Harpalsinh Rajput (@Harpals97639592) July 10, 2019

अगर अंपायर पकड़ लेते तो नो बॉल होती, लेकिन धोनी फिर भी आउट करार दिए जाते. लेकिन यूजर्स ने दावा किया है कि अगर 6 फील्डर बाहर नहीं होते तो धोनी की अप्रोच अलग होती. लोगों का कहना है कि अगर अंपायर गेंद फेके जाने से पहले देख लेते तो धोनी डबल रन के लिए नहीं भागते. बता दें, शॉट फाइन लेग पर धोनी ने शॉट खेला था और दो रन के लिए भागे थे. लेकिन मार्टिन गप्टिल बाउंड्री पर मौजूद थे और उन्होंने थ्रो स्टम्पंस पर मारा और धोनी आउट हो गए.

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने कहा कि रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी ने सेमीफाइनल में उनकी टीम को चिंता में डाल दिया था क्योंकि दोनों ने दबाव का बखूबी सामना किया. बोल्ट ने कहा, 'उन्होंने दबाव का अच्छी तरह सामना किया और धोनी और जडेजा क्रीज पर हों तो कुछ भी हो सकता है. शुक्र है कि हम जीत गए.' विराट कोहली और जडेजा का विकेट लेने वाले इस तेज गेंदबाज ने कहा कि नयी गेंद से जो दहशत उनकी टीम ने पैदा की, उसका वह पूरा मजा ले रहे हैं.