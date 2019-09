WWE में जब पिंजरे के अंदर रोमन रेंस को पीटा था जंजीरों से, देखें Hell In A Cell का पूरा मुकाबला WWE का सबसे शानदार इवेंट माने जाने वाला 'Hell In A Cell' 6 अक्टूबर को होगा. इवेंट से पहले WWE ने एक पुराना वीडियो शेयर किया है. जहां ब्रॉक लेसनर और रुसेव (Roman Reigns vs Rusev) टकराए थे. ये मुकाबला 2016 के हेल इन द सेल में यूएस टाइटल के लिए हुआ था.