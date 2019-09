जब डोनाल्ड ट्रंप ने WWE के मालिक को पीटकर किया था गंजा, पुराना Video हुआ वायरल

2020 United States Presidential Election: अमेरिका (America) में राष्ट्रपति चुनाव 2020 में होगा. अभी से चुनावी बिगुल बज चुका है. ह्यूस्टन में आयोजित 'हाउडी मोदी' में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 'अबकी बार, ट्रंप सरकार' का नारा दे चुके हैं. इसी के साथ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का चुनाव प्रचार शुरू हो गया है. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो WWE के मालिक विन्स मैकमैहॉन (Vince McMahon) को पीट रहे हैं और उनको गंजा करते दिख रहे हैं.

ट्रंप सपोटर्स इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं और विरोधियों को मजाकिया अंदाज में चेता रहे हैं कि अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ा होगा, उसकी हालत भी राष्ट्रपति ट्रंप (President Trump) ऐसी ही करेंगे. अमेरिका में चुनावी मौसम के दौरान ये वीडियो शेयर किया जा रहा है.

This is what Trump's gonna do to Biden, or whoever gets the Democratic nomination... https://t.co/St6OV9jVNC