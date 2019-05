Bhojpuri Cinema: काजल राघवानी और पवन सिंह का रोमांटिक गाना हुआ रिलीज, सोशल मीडिया पर मचा दी धूम

#नैना #बेचैन #बटे #देखे #खातिर #कब #से #मिलाने #के #अगिया #दिल #मे #जारत #बा #तब #से 😘😘😘😘😘 super hit song बहुत ही प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं आप सब इस गाने को इसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं जो लोग नहीं सुने हैं एक बार आप सब जरूर सुने और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए आप सब इस गाने को 🙏🙏

A post shared by Pawan Singh (@pawansingh_singer) on May 25, 2019 at 1:22am PDT