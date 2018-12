2.0 Box Office Collection Day 18: रजनीकांत-अक्षय कुमार की फिल्म 'Robot 2.0' की देशभर में धूम, कमा रही करोड़ों रुपए

2.0 Box Office Collection Day 18: साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) की फिल्म 'Robot 2.0' बॉक्स ऑफिस पर अपनी धांसू कमाई जारी रखते हुए रोजाना कई रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए नजर आ रही है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने फिल्म में विलेन का किरदार बखूबी निभाया है, जिसकी दर्शक काफी वाहवाही कर रहे हैं. यही वजह है कि अक्षय कुमार की अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में यह फिल्म अव्वल बन गई है. फिल्म 'Enthiran 2.0' का हिंदी वर्जन अब 200 करोड़ क्लब में शामिल होने पर नजर बनाए हुए है, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में फिल्म '2.0' 700 करोड़ रुपए कमाना चाह रही है. फिलहाल बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक हिंदी वर्जन ने अभी तक 180 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुका है, जबकि अन्य राज्यों में भी यह फिल्म खूब धमाल मचा रही है.

For the 3rd weekend in a row, #2Point0 Tops the #Chennai City Box office.. Total gross stands at ₹ 22.37 Crs.. All-Time No.1 Record Holder! pic.twitter.com/WMpzd5Vbxv

At the #Kerala Box Office, #2Point0 with 17 days gross of ₹ 21.50 Crs (Incl of 3D Charges) has gone past #Mersal 's Lifetime ₹ 20 Crs to become All-time No.2 Tamil movie in the state.. pic.twitter.com/zyc7jz2pC3