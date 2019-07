पीएम नरेंद्र मोदी ने आमिर खान का किया सपोर्ट तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट से यूं मिला जवाब

खास बातें पीएम मोदी की प्रतिक्रिया पर आमिर खान ने दिया जवाब आमिर खान के 'जल संरक्षण' कदम से खुश हुए पीएम मोदी पीएम मोदी ने की आमिर खान की सराहना

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) इन दिनों जल संरक्षण को लेकर काफी काम करते हुए नजर आ रहे हैं. आमिर खान (Aamir Khan) न केवल जल संरक्षण के लिए एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, बल्कि वह पानी की अहमियत को लेकर जन-जन को भी जागरुक करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ दिनों पहले आमिर खान (Aamir Khan) ने ट्विटर पर लोगों को पानी की अहमियत के बारे में समझाया था और जल संरक्षण के लिए जागरुक किया था. उनके इस काम पर खुद पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी. हालांकि अब प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) के ट्वीट पर खुद आमिर खान ने भी अपना जवाब दिया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड का वीडियो हुआ वायरल, मौसम का लुत्फ उठाती आईं नजर- जीती हैं ऐसी लाइफ

Extremely valid points by @aamir_khan on the need to conserve water and create awareness at the grassroots level. #JanShakti4JalShaktihttps://t.co/Fs3Zd2AVYo — Narendra Modi (@narendramodi) July 1, 2019

दरअसर, आमिर खान (Aamir Khan) के 'जल संरक्षण' के कदम की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया जाहिर की. पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा 'पानी के संरक्षण के लिए लिए जमीनी स्तर पर जागरुकता पैदा करने की आवश्यकता, आमिर खान द्वारा दिया गया काफी जरूरी पॉइंट है.' अपने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमिर खान की सराहना की, साथ ही जल संरक्षण के लिए जागरुकता पैदा करने की भी बात कही.

मुंबई बारिश से हुआ बेहाल तो सनी लियोन बोलीं- पता ही नहीं चला...

.@narendramodi Sir, the initiative taken up by you of making water the fundamental and primary issue for all of us is an extremely important step. Our wholehearted support is with you.#JanShakti4JalShakti@JalShaktiAbhyanhttps://t.co/pNjmKZ66Vb — Aamir Khan (@aamir_khan) July 1, 2019

प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए आमिर खान (Aamir Khan) ने भी उन्हें जवाब दिया. पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट का उत्तर देते हुए आमिर खान ने लिखा 'हम सबके लिए पानी को मौलिक और प्राथमिक मुद्दा बनाने की आपकी यह पहल एक अत्यंत महत्तवपूर्ण कदम है. इसलिए हम सबका समर्थन आपके साथ है.' अपने ट्वीट में आमिर खान ने पीएम मोदी के कदम की अहमियत बताते हुए अपना उत्तर दिया.

बारिश में मुंबई की हालत देख बॉलीवुड प्रोड्यूसर को आया गुस्सा, बोले- विकास नहीं शर्मनाक है...

"It is critical that we save water today for a better tomorrow, for our future generations and nation." - Mr. @aamir_khan urges everyone to take a step forward and do their bit in conserving water to secure our future. #JanShakti4JalShakti@narendramodi@PMOIndia@gssjodhpurpic.twitter.com/1SH2YBvBUG — Jal Shakti Abhiyan (@JalShaktiAbhyan) July 1, 2019

बता दें कि जल संरक्षण के लिए कार्यरत आमिर खान (Aamir Khan) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. इस वीडियो में आमिर खान ने कहा 'यह काफी जरूरी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों और देश के बेहतर कल के आज से ही पानी बचाने का की कोशिश करनी चाहिए.'



...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...