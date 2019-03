अभिनंदन की भारत वापसी पर बॉलीवुड हुआ न्योछावर, बोले- आपकी वीरता सर आंखों पर!

खास बातें अभिनंदन की भारत वापसी पर बॉलीवुड कर रहा ट्वीट रणवीर सिंह ने किया अभिनंदन का स्वागत परिणीति चोपड़ा ने भी किया ट्वीट

अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthmaan) कुछ ही देर में भारतीय सरजमीं पर कदम रखने वाले हैं और उनकी वापसी को लेकर खुशी का माहौल है. बृहस्पतिवार को जब से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) के पायलट अभिनंदन वर्धमान की रिहाई का आदेश दिया था, उसके बाद से ही Twitter पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. IAF Pilot अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthmaan) के भारत में आने का ऐलान होना अभी बाकी है लेकिन रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और अतिया शेट्टी जैसे सितारों ने उनका पहले ही स्वागत कर दिया है. भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) के पायलट अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthmaan) को लेकर सब अपने तरीके से राय दे रहे हैं.

Welcome home Abhinandan! आपकी वीरता सर आँखों पर! Inspiration to our whole nation . Jai Hind — Ranveer Singh (@RanveerOfficial) March 1, 2019

अभिनंदन की भारत वापसी पर स्वरा भास्कर ने किया ट्वीट, लिखा- भारत ने पाकिस्तान को सही संदेश दिया...

IAF Pilot अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthmaan) की भारत वापसी को लेकर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने लिखा हैः 'घर वापसी पर आपका स्वागत है अभिनंदन (Abhinandan)! आपकी वीरता सर आंखों पर! पूरे राष्ट्र की प्रेरणा. जय हिंद.' इस तरह गली बॉय रणवीर सिंह ने अभिनंदन वर्धमान की भारत वापसी का वेलकम किया है.

Everyone can learn something or two about real heroism from you. The entire nation is extremely proud of you and your courage! #WelcomebackAbhinanadan — Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) March 1, 2019

अभिनंदन की भारत वापसी पर शाहरुख खान का ट्वीट, लिखा- आपकी बहादुरी हमें मजबूती देती है...

IAF Pilot अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthmaan) की भारत वापसी पर परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) ने लिखा हैः 'हर किसी को हीरोइज्न क्या होता है, आपसे सीखना चाहिए. पूरे राष्ट्र को आप और आपकी बहादुरी पर फक्र है.'

Welcome home #AbhinandanVarthaman words will never be enough, we have so much gratitude. Thank you for your bravery and selfless service. You are more than our hero, you are our hope. Jai hind. — Athiya Shetty (@theathiyashetty) March 1, 2019

अभिनंदन की बहादुरी पर प्रीति जिंटा ने किया ट्वीट, लिखा- अमेरिकी हैरान हैं कि...

भारतीय वायु सेना (IAF) के Pilot अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthmaan) को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस और सुनील शेट्टी की बेटी अतिया शेट्टी ने ट्वीट किया हैः 'घर वापसी पर स्वागत है अभिनंदन वर्धमान. हम आपके इतने आभारी हैं जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. आपकी बहादुरी और स्वार्थ रहित सेवा के लिए शुक्रिा. आप हमारे लिए एक हीरो से भी ज्यादा हैं. आप हमारी उम्मीद हैं. जय हिंद.'

Welcome and salute to our brave soldier #Abhinandan who showed nerves of steel in the face of the enemy. #WelcomeBackAbhinandanpic.twitter.com/QulFeUwjBi — Yo Yo Honey Singh (@asliyoyo) March 1, 2019

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...