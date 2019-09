इस एक्ट्रेस ने आलोचकों को दिया करारा जवाब, लिखा- मैं मुस्लिम हूं, और भारत मेरा देश है... कोई शक

एक्ट्रेस खुशबू सुंदर (Khushbu Sundar) का ट्वीट इन समय सुर्खियों में बना हुआ है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा: "दुःख की बात है कि एक बार फिर मुझे अपनी प्रोफाइल को एडिट करना पड़ा. संघी बेवकूफ और शारीरिक रूप से इतने मंद होते हैं कि उन्हें सिंपल बेसिक्स समझ में नहीं आते हैं. वे मुझे एक मुसलमान कह रहे हैं, जो मेरे देश में जगह नहीं रखता है, मेरा इंडिया. हां, मैं एक खान हूं, मैं एक मुस्लिम हूं और भारत मेरा देश है.. कोई शक?" खुशबू सुंदर (Khushbu Sundar) ने इस तरह अपने आलोचकों पर निशाना साधा है. उनका यह ट्वीट काफी वायरल हो रहा है.

Sadly once again I have to edit my profile.Sanghi dumb idiots are so physically retarded that they do not understand simple basics..they are calling me a Muslim who does not have a place in my country, my INDIA. YES I AM A KHAN,I AM A MUSLIM AND INDIA IS MY COUNTRY..Koi shaq?