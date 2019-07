अक्षय कुमार ने फिल्म 'मिशन मंगल' का किया ऐलान, ट्विटर पर बताई फिल्म बनाने की वजह

बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) अपनी सारी फिल्मों के जरिए हर बार पर्दे पर कुछ न कुछ नया जरूर लेकर आते हैं. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की ये फिल्में पर्दे पर भी खूब धमाल मचाती हैं. वैसे तो अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों अपकमिंग फिल्म 'सूर्यवंशी (Sooryavanshi)' की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अगली फिल्म का भी ऐलान कर दिया है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) 'सूर्यवंशी' के बाद मिशन 'मिशन मंगल (Mission Mangal)' में नजर आएंगे, उनकी यह फिल्म अंतरिक्ष, वैज्ञानिकों और नए-नए अविष्कारों से जुड़ी हुई होगी. अक्षय कुमार ने अपनी नई फिल्म का ऐलान अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए किया है, जिसमें उन्होंने फिल्म से जुड़ने और इसे बनाने के सपने के बारे में भी बताया है.

#MissionMangal , a film which I hope will inspire as much as entertain. A film which I've done specially for my daughter and children her age to familiarise them with the incredible true story of India's mission to Mars! @FoxStarHindi#HopePictures#JaganShakti@isropic.twitter.com/yMwkCPr2KR