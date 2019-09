अक्षय कुमार ने Howdy Modi में उमड़ी भीड़ को देख किया Tweet, बोले- हम महासागर हैं...

'हाउडी मोदी' (Howdy Modi) का कार्यक्रम केवल अमेरिका और भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. खास यह है कि 'हाउडी मोदी' (Howdy Modi) कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को जानने के लिए वहां अमेरिकी और भारतीय मूल के करीब हजारों लोग मौजूद थे. इस इवेंट को लेकर बॉलीवुड सितारों में भी क्रेज देखने को मिल रहा है. हर कोई इवेंट पर ट्वीट कर अपना रिएक्शन दे रहा है. हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के 'हाउडी मोदी' (Howdy Modi) कार्यक्रम पर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों की संख्या और लोगों की एक्साइटमेंट पर अपना रिएक्शन दिया. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

‘Individually we are one drop. Together we are an ocean.'



A sea of people it was at the #HowdyModi event. India has truly arrived Globally!

An absolute delight to watch PM @narendramodi ji saying ‘All is well' in multiple regional languages truly representative of 1.3B Indians! https://t.co/cB7Paa0eRT