'पराडा' सॉन्ग को लेकर बुरी फंसी आलिया भट्ट, पाकिस्तानी मीडिया ने लगाया ये आरोप

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने हाल ही में 'पराडा... (Parada)' सॉन्ग के जरिए अपना म्यूजिक वीडियो डेब्यू किया. आलिया भट्ट (Alia Bhatt) का यह सॉन्ग फैंस के साथ-साथ बॉलीवुड कलाकारों को भी खूब पसंद आया. इस म्यूजिक वीडियो में आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के अंदाज के साथ ही उनका डांस भी काफी लाजवाब था, जिसके लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की थी. अब आलिया भट्ट अपने इस गाने को लेकर बुरी तरह फंस गई हैं. दरअसल, 'पराडा... (Parada)' को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने इसके निर्माता द दूरबीन पर पाकिस्तानी गाने 'गोरे रंग का जमाना' चुराने का आरोप लगाया है.

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार आलिया भट्ट (Alia Bhatt) का गाना 'पराडा... (Parada)' पाकिस्तानी 90 के दशक के जबरदस्त गाने गोरे रंग का जमाना से मिलता-जुलता है. इस गाने की चोरी को लेकर पाकिस्तानी एक्ट्रेस मेहविश हयात ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर गाना चोरी करने का आरोप लगाया. मेहविश हयात ने अपने ट्वीट में लिखा, "यह काफी विचित्र है. जहां एक तरफ बॉलीवुड पाकिस्तान का तिरस्कार करता है. तो वहीं दूसरी तरफ वह लगातार हमारे गाने चुराता है. कॉपीराइट उल्लंघन और रॉयल्टी भुगतान से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है."

I find this strange. On the one hand Bollywood vilifies Pakistan at every opportunity they get. On the other, they continue to steal our songs without so much as an acknowledgment. “Copyright violation” and “royalty payments” obviously mean nothing.https://t.co/2x48WIGjf3