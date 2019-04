अमिताभ बच्चन का जेड प्लस सुरक्षा को लेकर Tweet, लिखा- जिस शहर में इतने लोग मेरे खिलाफ हों...

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) का माहौल है और बॉलीवुड भी इस चुनावी माहौल में पूरी तरह से अपना योगदान कर रहा है. फिर चाहे बात इलेक्शन लड़ने की हो, प्रचार की हो या फिर Twitter पर बेबाक बयान की हो. अब बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपने ट्विटर एकाउंट पर जेड प्लस सुरक्षा को लेकर एक जोक शेयर किया है और उनका यह ट्वीट जमकर वायरल भी हो रहा है. बिग बी अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने नेताओं के जेड प्लस सुरक्षा को लेकर तंज कसा है और अमिताभ बच्चन का यह तंज है भी काफी मजेदार.

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के इस माहौल में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने ट्वीट किया हैः 'एक बन्दा इलेक्शन मे किस्मत आजमा रहा था, उसे सिर्फ तीन वोट मिले,उसने सरकार से Z+ सुरक्षा की मांग की. जिले के DM ने कहा “आप को सिर्फ 3 वोट मिले है आप को Z+ कैसे दे सकते है. आदमी बोला:-जिस शहर मे इतने लोग मेरे खिलाफ हो तो मुझे सुरक्षा मिलनी ही चाहिए.'

T 3143 - Twitter भी क्या कमाल की जगह है ! Teaches you precis writing ; teaches you how to use each word with care lest it gets picked up and misused ; substitutes the daily newspaper & Tv viewing ; educates you to some of the choicest abuses on Troll !

