बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने किया खुलासा, कहा - ये लोग बन सकते हैं जम्मू और कश्मीर के लिए सबसे बड़ा खतरा

जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) पर मची हलचल के बीच इस मुद्दे पर लगातार प्रतिक्रियाएं आनी जारी हैं. राजनीतिक दुनिया के साथ ही फिल्मी कलाकार भी इस मुद्दे पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. हाल ही में जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) की परिस्थितियों और वहां बने हालातों को देखते हुए बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने भी इस पर ट्वीट किया है. अपने ट्वीट में अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने रोहिंग्या मुस्लिम को जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है. इसके साथ ही उन्होंने जम्मू और कश्मीर के इन हालातों के लिए कश्मीर के ही दो परिवारों को जिम्मेदार ठहराया है. जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर आया उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है.

One of the biggest threats to the #UnionTerritory of #J &K are the #Rohingyas who are settled in Jammu. #FarooqAbdullah & #MehboobaMufti together are responsible for this.

अपने ट्वीट में जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) की परेशानियों का जिक्र करते हुए अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने लिखा, "केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए सबसे बड़ा खतरा है रोहिंग्या, जो इस समय जम्मू में जाकर बसे हैं. इसके साथ ही फारूक अब्दुल्लाह और महबूबा मुफ्ति ही इस मुसीबत के लिए जिम्मेदार हैं."

