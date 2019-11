अयोध्या मामला: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इस बॉलीवुड एक्टर ने किया ट्वीट, लिखा- अब मंदिर-मस्जिद विवाद खत्म

अयोध्या मामले (Ayodhya Verdict) पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया. सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी खबर की चर्चा है. बॉलीवुड गलियारे से भी इस खबर पर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक ट्वीट किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. कमाल खान के इस ट्वीट पर यूजर्स खूब रिएक्शन भी दे रहे है. सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को विवादित जमीन पर रामलला (Ram Lalla) के हक में फैसला सुनाया. फैसले में कहा गया कि राम मंदिर विवादित स्थल पर बनेगा और मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में पांच एकड़ जमीन अलग से दी जाएगी.

I wholeheartedly welcome the historic judgment of the Honourable Supreme Court to allow government to built #RamMandir in #Ayodhaya! This judgement has finished the long standing dispute of Mandir-Masjid. Thanks to @narendramodi ji and @AmitShah ji also.#AYODHYAVERDICT