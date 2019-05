फराह खान ने समाजवादी पार्टी के नेता पर कसा तंज, बोलीं- बहुत बड़ा जोक...

आजम खान (Azam Khan) को अपनी तीखी जुबाने के लिए पहचाना जाता है और रामपुर से वे समाजवादी पार्टी (SP) की टिकट पर चुनाव भी लड़ रहे हैं. लोकसभा चुनाव 2019 में आजम खान का मुकाबला बॉलीवुड एक्ट्र्रेस जया प्रदा (Jaya Prada) से है. जया प्रदा बीजेपी (BJP) की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं. आजम खान (Azam Khan) जया प्रदा पर विवादास्पद देने की वजह से मुश्किल में भी आ गए थे. लेकिन उनकी बिंदास बयानबाजी अब भी जारी है. आजम खान (Azam Khan) के इसी व्यवहार को लेकर जूलरी डिजाइनर और बॉलीवुड एक्टर संजय खान की बिटिया फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने ट्वीट किया है और फराह खान का ये ट्वीट खूब वायरल भी हो रहा है. मंगलवार को चुनाव आयोग ने एक बार फिर आजम खान के चुनाव प्रचार करने पर 48 घंटे की रोक लगा दी है.

Azam Khan is a “Big Joke” like other candidates in different political parties in this election. https://t.co/kmdqw4U7hA