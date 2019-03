Badla Box Office Collection Day 8: अमिताभ बच्चन-तापसी पन्नू ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, कमा डाले इतने करोड़

Badla Box Office Collection Day 8: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की जोड़ी 'बदला' (Badla) फिल्म में बेहद ही शानदार दिखाई दी. इस जोड़ी ने एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लिया. 'पिंक' फिल्म से अमिताभ-तापसी ने दर्शकों के माइंडसेट को बिल्कुल चेंज कर दिया था और यही वजह रही कि जब यह जोड़ी दोबारा बड़े पर्दे पर आई तो लोगों के उत्सुकुता काफी बढ़ गई. वजह यह भी रही कि थ्रिलिंग और सस्पेंस से भरी फिल्म की वाहवाही खुद दर्शकों से मिली और अब आलम यह है कि 'बदला' (Badla) फिल्म देखने के लिए होड़ सी लग गई है. इतना ही नहीं, 'बदला' (Badla) फिल्म से अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू ने अपने ही फिल्म 'पिंक' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

'टोटल धमाल' से अजय, अनिल, माधुरी का कमाल, कमा डाले इतने करोड़

#Badla stands tall in Week 1... Solid trending on weekdays + absence of major releases this week will help #Badla dominate at the BO... Fri 5.04 cr, Sat 8.55 cr, Sun 9.61 cr, Mon 3.75 cr, Tue 3.85 cr, Wed 3.55 cr, Thu 3.65 cr. Total: ₹ 38 cr. India biz. Gross BOC: ₹ 44.84 cr.