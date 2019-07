Bigg Boss 13: बिग बॉस में नजर नहीं आएंगे ये लोग, विकास गुप्ता बोले- सेलेब्स को असलियत दिखाते थे

Bigg Boss 13: बिग बॉस (Bigg Boss) अपने नए 'सीजन 13' के साथ सितंबर में धमाल मचाने के लिए तैयार है. वहीं, इस बार शो को होस्ट करने के लिए बॉलीवुड स्टार सलमान खान को लगभग 400 करोड़ रुपए मिलेंगे. बिग बॉस (Bigg Boss) में पिछले दो सीजन से सेलेब्स और कॉमनर्स दोनों तरह के सदस्य नजर आते हैं. हालांकि मीडिया में आई खबरों से ऐसा माना जा रहा है कि बिग बॉस (Bigg Boss) में कंटेस्टेंट्स के तौर पर इस बार कॉमनर्स नजर नहीं आएंगे. इस बात को लेकर बिग बॉस (Bigg Boss) के सदस्य रह चुके विकास गुप्ता (Vikas Gupta) से भी कई सवाल किए गए जिस पर उन्होंने काफी चौंकाने वाले जवाब दिए.

