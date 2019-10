पेट को फट्टे पर टिका कर सो रहा था यह शख्स, बॉलीवुड एक्टर ने पोस्ट कर दी फोटो

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जो खूब वायरल हो रही हैं. उन्होंने इन फनी तस्वीर को पोस्ट कर कैप्शन भी दिया है. उन्होंने इस तस्वीर को शेयर कर लिखा: "जब अविष्कारों की आवश्यकता होती है तो हम भारतीय सबसे आगे होते हैं. ये तस्वीरें इसका बेहतरीन उदाहरण हैं. आप हमारे प्रतिभाशाली दिमाग पर हंसेंगे और अचंभित हो जाएंगे. इसके लिए हिंदी में भी एक शब्द भी है, जिसे जुगाड़ कहते हैं. हम लोग जुगाड़ करने में मास्टर हैं."

We Indians are the most innovative when it comes to inventions for necessities. Here are some of the pics with great examples. You will laugh & marvel at our genius minds. There is also a word in Hindi for it. It is called #Jugaad. We are ultimate the #MastersOfJugaad. pic.twitter.com/02zKF1DCbY