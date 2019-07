धर्मेंद्र को फैन्स के प्यार ने कर दिया इतना मजबूर, बोले- आपसे दूर अब...

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) ने बुधवार को अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. धर्मेंद्र ने इमोशनल होकर उस ट्वीट में अपने फैन्स को लेकर कहा था, 'मैं अब आपको कभी परेशान नहीं करूंगा.' उनके इस ट्वीट पर उनके फैन्स काफी दुखी हुए थे और उन्होंने अपने फेवरिट एक्टर को मनाने की पूरी कोशिश की थी. धर्मेंद्र (Dharmendra) के इस ट्वीट को लेकर माना जा रहा था कि वो सोशल मीडिया को अलविदा कह सकते हैं. लेकिन अब धर्मेंद्र ने अपने ट्विटर हैंडल से एक और ट्वीट किया है, जिसमें वो अपने फैन्स का प्यार देखकर एक बार फिर खुद को इमोशनल होने से नहीं रोक पाए हैं.

Aap sab ko padte padte...mann bhar aya.....Aap KI mohabbat paane ke liye actor bana tha ....Ji bhar ke...jo di hai mujhe aap ne .....tanhaiyaan .....suni ho chali thien ....aap se door .....ab kiya jaon ga.....kahan jaon ga .........A big hug to you all. pic.twitter.com/neaudIqSc2

फिल्म इंडस्ट्री में कई बेहतरीन किरदार निभाने वाले एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) ने अपनी एक पुरानी तस्वीर फैन्स के साथ शेयर करते हुए लिखा, 'आप सब को पढ़ते-पढ़ते मन भर आया...आपकी मोहब्बत पाने के लिए एक्टर बना था....जी भर के आपने जो दी है मुझे....तन्हाइयां सूनी हो चली थीं...आपसे दूर अब क्या जाऊंगा...कहां जाऊंगा...आप सभी को एक बहुत बड़ा हग.' धर्मेंद्र के इस ट्वीट पर फैन्स उनका ट्विटर ना छोड़ने के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं और उनपर जमकर प्यार बरसा रहे हैं.

Friends, love you all, I get hurt by a single small bad comment . I am an emotional person,So I won't trouble you any more pic.twitter.com/MnAnPY1POM